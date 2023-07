Ricette false per medicine costose, farmacista di Vilminore di Scalve patteggia due anni

Ha patteggiato a due anni (pena sospesa) la farmacista di Vilminore di Scalve, E.P. 44 anni, finita nei guai per falso e truffa aggravata. Assistita dagli avvocati Andrea Locatelli e Carlo Pressiani, ieri l’udienza preliminare davanti al giudice Lucia Graziosi. La farmacia a Vilminore di Scalve è ancora in funzione (la stessa Ats si era data da fare per evitarne la chiusura) ma con un’altra dottoressa. La vicenda risale all’aprile del 2021.

La farmacista era stata indagata per aver falsificato ricette mediche riportando su di esse costosi farmaci destinati esclusivamente a trapiantati di fegato, con spesa a carico del Servizio sanitario nazionale, ottenendo, in poco più di un anno, un indebito rimborso per una cifra stimata, al momento, in oltre 800mila euro. E quanto le aveva contestato il pm Paolo Mandurino. Una parte dei beni ora sono stati dissequestrati. A dare il via all’inchiesta – che i militari avevano battezzato Farmacomat era stata la sospetta impennata delle vendite, da parte della farmacia del piccolo comune della Val di Scalve, del farmaco Zutectra, un’immunoglobulina umana usata negli adulti sottoposti a trapianto di fegato a causa di un’infezione da epatite B per scongiurare una recidiva), distribuito al prezzo di 1.840 euro a confezione.

In soli otto mesi, infatti, la farmacia di Vilminore ha venduto un numero di confezioni di quel farmaco ben tre volte superiore a quello di tutte le altre farmacie della provincia. Dopo i controlli, l’indagata, al telefono che era già sotto intercettazione, aveva detto: "Io ho falsificato queste ricette, semplicemente io ho fatto questo giochetto che va avanti da un po’ per aumentare il fatturato della farmacia". Soldi facili, insomma perché "volevo aumentare il fatturato della farmacia". In un’altra conversazione, questa volta con un amico, questo le consigliava in dialetto di "far sparire tutto", alludendo alle confezioni dei farmaci senza fustella e che la donna si era portata a casa. La 44enne temeva che, nel corso di una nuova ispezione, gli inquirenti avrebbero trovato nella sua farmacia le scatole sospette, aggravando la sua situazione.

In una telefonata con il marito, infine, lui le spiegava che, dopo aver parlato con il commercialista, pensava fosse opportuno creare una nuova società con una sua quota minima in maniera tale che non rischiassero di perdere tutto a causa di una condanna in tribunale.