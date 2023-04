Ricercato a Bergamo, prova a fuggire in Francia: arrestato dalla polfer a Milano

Un uomo di 35 originario della Costa d’Avorio ricercato a Bergamo è stato arrestato mentre stava cercando di fuggire verso la Francia. Il latitante è stato individuato domenica sera dalla polizia ferroviaria della stazione di Milano Porta Garibaldi mentre si trovava su un treno diretto verso il territorio francese.

Gli agenti lo hanno fermato per chiedergli i documenti, lui ha mostrato il passaporto rilasciato dalla Costa d'Avorio, ma non aveva il permesso di soggiorno italiano e così è stato portato in caserma e deferito per il reato di inosservanza delle leggi che regolano la presenza dei cittadini extracomunitari nel territorio italiano.

A seguito degli accerti è poi emerso che sull’ivoriano pendeva un mandato di cattura emesso dalla Procura di Bergamo. L'uomo è stato accompagnato al carcere di San Vittore.