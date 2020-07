Bergamo, 4 luglio 2020 - Riapre oggi, dopo essere rimasta chiusa oltre un mese per una frana, la Rivierasca del Sebino, sponda bergamasca, nei pressi di Riva di Solto: a metà giugno la Regione Lombardia aveva stanziato 250mila euro per i lavori di ripristino della strada provinciale. Da fine maggio, esattamente dallo scorso 25 maggio, la litoranea era infatti chiusa per rocce instabili sopra la strada, impedendo il transito dei veicoli fra il territorio di Parzanica e quello di Riva di Solto. La conseguente chiusura aveva interrotto a metà la sponda bergamasca del lago.

