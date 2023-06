Referendum a Vezza d'Oglio, Astensione vince, il ponte tibetano può essere realizzato

Trionfa l’astensione e dunque se vi saranno le condizioni il ponte tibetano in Val Grande potrà essere costruito. Il referendum svoltosi nella giornata di domenica, difatti, non ha raggiunto il quorum. Su 1577 aventi diritto al voto si sono recati alle urne in 530. I no sono stati 469, i sì 26, tre le schede bianche e cinque le nulle. Questo però non è bastato la votazione, tanto voluta dal comitato "Vezza Sostenibile" e dalle minoranze non è servita.

L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Diego Occhi ha ora campo libero per realizzare il “ponte” ribattezzato passerella ciclopedonale che, lungo 460 metri, collegherà i due versanti della Val Grande dalla Santella di Gusà alla località Glant. Il costo dell’opera è attorno ai 2 milioni di euro. È però evidente che il paese è diviso a metà su questa opportunità per diversi motivi. Tra questi, il fatto che le minoranze avrebbero preferito che fossero investiti soldi per il miglioramento dei sentieri e per la realizzazione di posti di avvistamento utili a scorgere i cervi.

Non solo: per le minoranze e il comitato la Val Grande andrebbe preservata con le sue bellezze naturali e non vi sarebbero strade sufficienti a coprire la richiesta eventuale dei turisti in arrivo. Di contro per la maggioranza realizzare un ponte tibetano sarebbe ottimale per rilanciare il turismo a Vezza, richiamando così molte persone che porterebbero un indotto importante alla località dell’alta valle.Mi. Pr.