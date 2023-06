Record di visitatori all'Orrido di Bellano, 86.700 entro giugno, nonostante maltempo e frana"

L’Orrido delle meraviglie. E dei record. È l’Orrido di Bellano. Nonostante il maltempo di primavera e la frana che il mese scorso ha travolto e interrotto sia la Sp 72, sia la linea ferroviaria Lecco – Colico, rendendo difficile spostarsi in Alto Lago, al 10 giugno i visitatori della splendida attrazione naturale dall’inizio dell’anno erano già a quota 86.700. A sabato scorso erano cioè quasi 4mila in più rispetto allo stesso periodo del 2022, che pure è stato l’anno dei record. "Temevo che avremmo risentito sia del maltempo, sia delle frana – spiega il sindaco di Bellano, Antonio Rusconi –. Invece, oltre ad uno spettacolare mese di aprile, anche maggio e giugno sono stati straordinari. Questi numeri ovviamente ci fanno ben sperare per l’estate". Diversamente dal passato sono aumentati i visitatori soprattutto durante i giorni feriali in settimana. L’Orrido affascina soprattutto gli stranieri, che continuano ad aumentare. Più di 5mila persone hanno inoltre varcato la porta della Ca’ del diavol, la misteriosa ed esoterica torre a pianta irregolare all’imbocco dell’Orrido trasformata in un museo attrezzato con postazioni VR che consentono un’esperienza virtuale immersiva unica nel suo genere. Nemmeno volendo potrebbero essere molti di più, perché l’accesso alla Ca’ del diavol è contingentato per la durata dell’esperienza di visita e dallo spazio ristretto.

D.D.S.