Record di Presenze Turistiche a Lago di Como e Lago di Garda

La Lombardia quest’anno migliorerà il record di presenze dell’estate 2019, quella precedente al Covid. In testa alle preferenze dei turisti c’è il lago di Como dove è praticamente impossibile trovare una camera libera, non solo negli alberghi e i resort di lusso, ma anche negli appartamenti in affitto e nei bed&breakfast. Numeri molto positivi anche per il lago di Garda, dove però le presenze si attestato al 90%. Il Pavese farà da sfondo al Ferragosto di chi predilige una vacanza all’insegna del benessere tra passeggiate e buona tavola, grazie alle offerte degli agriturismi. Valtellina, Valchiavenna e Prealpi Bergamasche sono invece votate al turismo sportivo.