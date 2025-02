Presa la banda che avrebbe messo a segno la spaccata da Tiziana Fausti, sul Sentierone, in pieno centro città, fra il 23 e il 24 gennaio. Bottino: 150mila euro in capi griffati. Più i danni. Fatale una spaccata in centro a Livorno, nel mirino sempre capi griffati. La piolizia che li stava braccando ne ha arrestati tre in flagranza di reato e altri tre a fronte di varie prove acquisite. Sono tutti serbi.