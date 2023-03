Rapinato alla fermata "Ti uccido"

Prima gli avrebbe sottratto gli AirPods, le auricolari dell’iPhone, e poi lo avrebbe minacciato: "Se mi segui, ti uccido". È quanto denuncia la madre di un ragazzino di 14 anni, che domenica scorsa sarebbe stato derubato alla fermata Teb di Alzano centro. Tutto sarebbe successo nel primo pomeriggio, intorno alle 14. Secondo il racconto della madre, il figlio stava aspettando il tram per andare a Nembro, quando è stato avvicinato da un giovane, di origine straniera. "Sui vent’anni, con un cappellino blu, giubbotto di pelle e monopattino", è la descrizione fornita dalla donna. Sempre dal racconto della mamma, lo sconosciuto avrebbe chiesto al figlio di far provare le cuffiette e di dargli anche la custodia. Probabilmente intimorito, ha obbedito a quella richiesta dello sconosciuto. Ma nel momento il cui il giovane straniero si stava allontanando con le cuffiette, il 14enne ha reagito strattonandolo per farsele ridare. A quel punto sarebbe stato minacciato: "Se mi segui ti uccido". "Io stessa ho preso il tram e devo ammettere che ho avuto paura – commenta preoccupata la donna -. Mio figlio è uno studente che prende la Teb tutti i giorni e né io né lui abbiamo mai visto alcun tipo di controllo, in particolare ad Alzano. Le fermate sono terra di nessuno. Come cittadina sono indignata – prosegue la donna – mi pare quindi chiaro che qualcuno deve intervenire". L’episodio si è verificato a poche settimane da un altro grave fatto che aveva visto come protagonista un ragazzo di 23 anni che, alla fermata del tram delle Valli di via Negrisoli, a Bergamo, ha minacciato con un coltello a il conducente e i passeggeri seminando il panico tra le persone che si trovavano sul tram. F.D.