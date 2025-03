Rapina nel market. Un uomo di 44 anni arrestato sul tram

Ha fatto irruzione in un supermercato, minacciato la cassiera con un coltello ed è fuggito con l’incasso di 500 euro, ma è stato arrestato dai carabinieri di Clusone sul tram. L’autore è un 44enne della provincia di Bergamo, già noto alle forze dell’ordine. La cassiera, che non ha potuto opporsi alle minacce, ha chiamato il 112, fornendo una descrizione dell’individuo entrato in azione nel supermercato. I militari hanno indirizzato le ricerche sulla vicina fermata della Teb di Ranica, da dove era appena partito un treno diretto ad Albino, predisponendo un controllo sulla banchina della fermata. L’intuizione ha consentito di individuare il presunto rapinatore. Aveva nascosto il coltello all’interno della giacca. Addosso gli sono stati trovati i 500 euro portati via poco prima dal supermercato. F.D.