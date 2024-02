Rapina il cellulare all’ex fidanzata. Finisce in manette

Ha picchiato la sua ex fidanzata, le ha rubato il cellulare e ha pure malmenato una persona che aveva cercato di portato a più miti consigli, facendolo ragionare. Per questi motivi un cittadino di origini marocchine di 31 anni è finito in manette. Teatro della rapina l’area di fronte alla stazione di Casteggio dove M.G. ha incontrato la ragazza con la quale ha avuto una relazione. Tra i due è nata una discussione, che non si è fermata alle parole. Il trentunenne ha alzato le mani sulla ex compagna e poi le ha afferrato il cellulare. Un uomo che ha assistito alla scena è intervenuto per cercare di far ragionare il ragazzo, ma ha rimediato un pugno che lo ha messo al tappeto. M.G. si è allontanato, ma non è riuscito a fare molta strada, qualcuno ha avvisato i carabinieri che lo sono sono immediatamente messi sulle tracce dell’uomo e lo hanno fermato. M.M.