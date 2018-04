Bergamo, 30 aprile 2018 - Arrestati in flagranza di reato per concorso di persone in rapina aggravata e tentata rapina aggravata due 22enni, un marocchino e un peruviano, resisi protagonisti la notte, tra domenica e lunedì, di una brutale aggressione in stazione ferroviaria di Verdello-Dalmine ai danni di due ragazzi della provincia di Genova, un 17enne e un 19enne. Le vittime, di ritorno dalla discoteca, sono state assalite in stazione dai malviventi che, sotto la minaccia di un coltello, con calci e pugni, hanno rapinato il 19enne del telefono cellulare, la felpa e i documenti. Il 17enne, invece, è riuscito a divincolarsi e a fuggire.

Le vittime hanno dato l'allarme al 112, e sul posto sono intervenuti i carabinieri di Treviglio. I rapinatori sono stati acciuffati da una gazzella del Nucleo radomobile e la refurtiva è stata restituita al 19enne. Rinvenuto anche il coltello. A seguito dell'arresto, i due 22enni, già noti alle forze dell'ordine, sono stati portati in carcere a Bergamo, dove nei prossimi giorni verranno sottoposti all'interrogatorio di garanzia davanti al gip del tribunale di Bergamo. Con quest'ultimo episodio, salgono a 12, complessivamente, gli arresti eseguiti durante il fine settimana dai carabinieri di Treviglio nella Bassa Bergamasca.