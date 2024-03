Ragazzo ucciso da un infarto mentre è al bar con gli amici. Aveva ventotto anni

Tragedia a Rodengo Saiano nella tarda serata di venerdì, attorno alle 22.30 quando un 28enne del posto che era al bar con gli amici si è sentito male ed è morto subito dopo. La vittima si chiamava Jacopo Fenaroli. Il giovane era originario di Iseo ma da tempo viveva in Franciacorta, a Paderno Franciacorta. Come spesso accadeva era andato al bar Colibrì di via Roma a Rodengo, un locale frequentato da centinaia di giovani. Tutto è accaduto sotto gli occhi dei presenti, che hanno immediatamente chiamato il numero unico 112 per chiedere aiuto. Gli operatori del 118 sono arrivati in tempi rapidissimi. Per Jacopo, però, non vi è stato nulla da fare. Da quanto appreso il ragazzo è rimasto vittima di un malore.