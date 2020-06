Torre De’ Roveri (Bergamo), 8 giugno 2020 - Momenti di paura sabato sera a Torre de’ Roveri dove un ragazzo di 14 anni, in bici, è finito con il collo sulla recinzione metallica di un’abitazione. Il ragazzo ora si trova ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dove è stato sottoposto a ulteriori accertamenti. Da una prima ricostruzione il quattordicenne, che abita a Torre de’ Roveri, stava percorrendo in bicicletta via Monte Grappa.

Ha perso l’equilibrio e non è più stato in grado di reggersi sulla bici: è finito contro una recinzione rimanendovi infilzato. Incastrato ma cosciente, è riuscito ad allertare il papà con il cellulare che ha chiamato i soccorsi Sono stati attimi concitati. In pochi minuti in via Monte Grappa la centrale operativa del 118 ha inviato l’automedica e l’ambulanza, e nel frattempo è stato richiesto anche l’intervento di una squadra dei vigili del fuoco. E proprio i pompieri hanno provveduto alla delicata rimozione di una parte delle recinzione per consentire ai sanitari di proseguire con le prime medicazioni. Per tutto il tempo il ragazzino è sempre rimasto cosciente. Una volta liberato dal pezzo metallico, il ferito è stato caricato in ambulanza e trasportato in codice rosso al vicino ospedale cittadino. Sul posto i carabinieri.