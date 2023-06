La ragazza caduta nell’Adda è tornata a casa dopo due giorni di ospedale: ora affronterà l’esame di maturità

Calusco d'Adda (Bergamo), 27 giugno 2023 – Mirta è tornata a casa. Dopo due giorni di ricovero in ospedale, sotto stretta osservazione dei medici e degli operatori sanitari del Pronto soccorso del San Leopoldo Mandic di Merate è stata dimessa la studentessa 19enne di Usmate (Monza) che domenica pomeriggio a Calusco d'Adda è stata trascinata via dalla corrente delle rapide dell'Adda, per essere ritrovata solo tre ore più tardi molto più a valle.

Continua a non ricordarsi niente di niente di quello che le è successo, proprio come succede nei film ai protagonisti che subiscono forti traumi e shock, solo che quello che a Mirta è capitato per davvero.

L'amnesia potrebbe essere provocata proprio dai traumi fisici e dallo shock emotivo che ha dovuto suo malgrado affrontare: il bagno prolungato nell'acqua gelida, la sensazione di annegamento, i mulinelli che l'hanno sballottata di qua e di là come nella centrifuga di una lavatrice, i ripetuti colpi contro le rocce sommerse, il terrore di non riemergere mai più dall'Adda e di morire...

Tutti gli esami, le visite e gli accertamenti diagnostici a cui è stata sottoposta hanno comunque escluso anche la più piccola delle possibili conseguenze: oltre ad essere sopravvissuta, che è stato già un miracolo, è uscita dal fiume praticamente illesa. Ora Mirta può ricominciare a concentrarsi solo sulla maturità. Proprio oggi avrebbe dovuto svolgere la prova finale, con l'esame orale, ma insieme i professori hanno convenuto di rimandare l'interrogazione conclusiva ai prossimi giorni, per concederle il tempo di riprendersi.