Bergamo, 6 luglio 2019 - Un autunno con servizi ai cittadini ridotti o comunque rallentati. L’allarme lo lancia la Cisl di Bergamo analizzando i dati relativi alle richieste di pensionamento arrivate fino a luglio, in seguito all’introduzione della quota 100. Il sindacato fa sapere che finora sono state fatte 2.418 domande, mille circa delle quali riguardano dipendendenti pubblici e di queste circa 600 i lavoratori della scuola la scuola. Questo significa - spiega la Cisl - che con agosto iniziano a lasciare sportelli di anagrafe, corsie di ospedali, asili nido, biblioteche. E a loro si aggiungeranno quelli che effettueranno la richiesta nei prossimi mesi.

"Per risolvere questa emergenza - sottolinea Francesco Corna, segretario generale Cisl - bisogna stabilizzare subito i precari della pubblica amministrazione, utilizzando le graduatorie già stilate e chiamando in servizio chi è idoneo". Oltre al pericolo Quota 100, la pubblica amministrazione bergamasca deve fare i conti anche l’età media del personale piuttosto elevata.

"L’ultima grande ondata di assunzioni nella pubblica amministrazione risale agli anni Ottanta e per questo l’età media dei lavoratori comincia a essere piuttosto alta. Per molti - dicono in Cisl - il reclutamento è avvenuto con una prova alla macchina da scrivere. La bergamasca poi è la provincia con il minor numero di dipendenti pubblici in relazione agli abitanti e questo potrà sicuramente comportare disagi nel momento del cambio del personale”.

Questo soprattutto nei paesi, dove molti servizi si reggono sul lavoro di un solo impiegato, e dove il comune può pensare alla sostituzione soltanto dopo che il posto rimanga vacante. A Bergamo città, il comune si è invece mosso con anticipo, bandendo concorsi prima del 31 dicembre 2018 e quindi ha disponibilità di persone da reclutare per i 55 dipendenti che andranno in pensione nel biennio 2019/2020 (di queste 15 con quota 100).