Quattro ragazzini afgani rintanati in un camion

Giovanissimi migranti nascosti nel rimorchio di un camion. Li hanno scoperti e salvati i carabinieri. Si tratta di quattro ragazzini afgani: erano rintanati nel cassone di un camion partito dalla Turchia. Ad avvisare i militari è stato l’autista turco. Mentre transitava a Calolziocorte, ha sentito strani rumori provenire dalla parte posteriore dell’autorimorchio: ha intuito da solo di essere stato utilizzato come inconsapevole passeur da qualche migrante irregolare che lo ha sfruttato, senza che lui ne sapesse nulla, per un passaggio oltre frontiera. Gli stranieri, tutti minorenni non accompagnati, sono stati trasferiti in Questura per essere identificati e registrati. Poi sono stati affidati agli assistenti sociali e ospitati in un Centro di accoglienza per migranti. Erano stati nascosti per due giorni senza cibo né acqua.

D.D.S.