Quando il capo è molesto. Risarcimento all’operaia

Battutacce, fischi, apprezzamenti non graditi, palpatine e pacche sul sedere del capo all’operaia in fabbrica. No, non sono le scene di qualche pessima commedia sexy all’italiana anni ‘70 con protagonisti Lino Banfi e Lando Buzzanca o Gloria Guida ed Edwige Fenech. È successo veramente, in provincia di Lecco, nel 2020. E non era nemmeno la prima volta. Una metalmeccanica è stata più volte molestata sul lavoro dal suo capo, che, prima di cedere il testimone dell’azienda agli eredi, era anche il proprietario dell’azienda di famiglia. Ammesso e non concesso che ce ne fosse bisogno, lei ha sempre chiesto di smetterla ed esplicitato che quel genere di attenzioni le davano molto fastidio. Ha pure domandato aiuto ai manager aziendali, ma non è servito a nulla.

Il suo capo ha continuato imperterrito a molestarla e alla fine lei ha dovuto suo malgrado licenziarsi per giusta causa e andarsene. I titolari dell’attività non le hanno nemmeno riconosciuto l’indennità di preavviso: secondo loro, che tra l’altro hanno sempre negato tutto, sarebbe stata eventualmente solo responsabilità personale del diretto interessato, che in fondo continuava ad essere il suo capo e datore di lavoro.

Per il giudice del tribunale di Lecco invece non è così. Anzi. Oltre a riconoscere "consistenti apprezzamenti a sfondo sessuale e comportamenti fisicamente molesti, quali ripetuti palpeggiamenti sui fianchi e sulle natiche", li ha infatti condannati intanto a pagare l’indennità di dimissioni e in più a scucire 10mila euro come risarcimento. "È una sentenza importante perché condanna le molestie riconoscendo l’aggravante della posizione di superiorità gerarchica dell’uomo nei confronti della propria dipendente", commenta e spiega Antonio Mastroberti, responsabile dell’ufficio vertenze della Cisl Monza Brianza Lecco. L’operaia è stata infatti affiancata e assistita dai sindacalisti e dai legali della Cisl. "Troppo spesso ci capitano casi di datori di lavoro che approfittano della loro posizione di potere senza rispetto per la persona – prosegue Antonio Mastroberti -. Baci, carezze, commenti sgradevoli rappresentano una forma di violenza inaccettabile ma troppo spesso tollerata".