Protocollo di Legalità sottoscritto da Simico, Carabinieri Ambiente e Carabinieri Lavoro

Sviluppare attività di protezione e accertamento, anche mediante sistemi tecnologici avanzati, e migliorare il coordinamento della programmazione e delle strategie di prevenzione e contrasto di irregolarità amministrative, di reati ambientali e di quelli in materia di lavoro e legislazione sociale nei territori interessati dalla realizzazione delle opere infrastrutturali inerenti alle Olimpiadi e Paralimpiadi Milano Cortina 2026: sono i principali obiettivi strategici contenuti nel Protocollo di Legalità sottoscritto ieri da Società infrastrutture Milano Cortina 2026 spa (Simico), Comando carabinieri per la tutela ambientale e la transizione ecologica e Comando carabinieri per la tutela del lavoro. L’intesa prevede che le parti coinvolte lavorino anche per sviluppare una metodologia di integrazione e conferimento di dati e di informazioni e lo scambio delle migliori prassi operative nelle attività di monitoraggio preventivo, per condividere conoscenze e tecnicalità specifiche nelle attività amministrative ordinarie di verifica di conformità e di accertamento di irregolarità nella realizzazione delle opere.