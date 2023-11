Protesta degli operai sulla gru. I sindacati pronti a dare battaglia: "Utilizzo distorto del subappalto"

CALCINATO

Se dal punto di vista della vicenda della gru e dei tre operai che si sono arrampicati sui mezzi di lavoro per chiedere di ricevere lo stipendio si è archiviata, i sindacati hanno voluto mettere alcuni puntini sulle "i".

"L’altro ieri sera tardi si è conclusa la vertenza dei lavoratori edili che sono saliti sulla gru per protestare per il mancato pagamento delle loro retribuzioni dovuto a seguito dei lavori di efficientamento energetico nel fabbricato residenziale condominiale di Calcinato in via Filanda 44 – hanno spiegato Fillea Cgil, Fillea Cisl e Feneal Uil - Si è svolta una trattativa, e per la prima volta che le forze dell’ordine insieme all’ispettorato e del nucleo del lavoro dei carabinieri hanno cercato di tenere fuori dal tavolo il sindacato dei lavoratori, comunque la nostra determinazione e contributo ha portato la svolta nella vertenza". "Questa modalità estrema di protesta dei lavoratori è stata innescata dai comportamenti per nulla virtuosi della Tugnolo di Chieri, che è la ditta appaltatrice, che ha dato in sub appalto i lavori alla Marella di Chiuduno, ovvero l’impresa impresa esecutrice, la quale ha dato a sua volta in sub appalto all’impresa Impre Nord che ha 100 euro come capitale sociale – dicono i sindacati – mostra con evidenza la fragilità organizzativa delle imprese coinvolte. È impossibile che una ditta con 100 euro di capitale sociale possa realizzare correttamente i lavori perché quando si arriva all’utilizzo distorto del sub appalto gli unici che sono sfruttati e sotto pagati sono i lavoratori. Calcinato è sintomo del mancato rispetto delle norme legislative". Le segreterie territoriali sindacali dopo le verifiche procederanno in tutte le sedi come parti lese.

Milla Prandelli