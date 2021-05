Chi sostiene che alcuni ragazzi sarebbero indifferenti al ruolo, al compito e alla presenza di un insegnante in classe, deve ricredersi di fronte all’esempio, un po’ unico, dimostrato dagli studenti della scuola Media dell’Istituto Salesiano di Treviglio: hanno scelto di dedicare alla loro docente di italiano, storia e geografia attualmente ricoverata in ospedale, un...

E’ un affetto singolare e generoso che gli alunni, qualche centinaio, hanno voluto testimoniare con due iniziative complementari. La foto con la dicitura dello striscione “Noi siamo qui“ è stata voluta per ribadire che essi attendono tutti insieme il rientro in piena salute di colei che li stimola a capire il perchè della grammatica e del lessico della nostra lingua, la bellezza dei viaggi nella geografia e il gusto di riscoprire la storia al di là di date di battaglie del passato. E poi non solo la esposizione dello striscione e della foto di gruppo, nella sede della scuola, anche la decisone, invero curiosa e manifestatrice di solidi sentimenti, il trasporto dello striscione fotografico ‘Ti aspettiamo presto’ a Bergamo e la sua collocazione in un posto vicino all’ospedale Papa Giovanni; in tal modo la prof che vi è ricoverata, guardando dalla finestra, possa vederlo e ammirarlo, lieta dell’affetto sincero dei suoi studenti. Che chiedono tutti un suo sollecito ritorno in classe.

Il direttore dell’istituto salesiano don Massimo Massironi ha così commentato l’evento: "Fa piacere che questa iniziativa sia partita dai ragazzi; hanno fatto tutto loro per dimostrare il grande affetto ad una docente apprezzata e che in questo momento di difficoltà, manca a loro e a noi, e che aspettiamo presto di nuovo tra noi".

Amanzio Possenti