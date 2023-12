Pro Patria-Pro Sesto tre punti preziosi per rilanciarsi

BUSTO ARSIZIO (Varese)

Punti preziosi in palio oggi allo stadio Carlo Speroni sia per Pro Patria sia per gli ospiti della Pro Sesto. "Sotto l’albero di Natale mi aspetto un bel regalo in questa ultima giornata del girone d’andata: il risultato è importante per sapere quanti punti serviranno al ritorno" ha detto il direttore sportivo Turotti in conferenza stampa facendo gli auguri natalizi ai tifosi biancoblù. Dopo la sconfitta con l’Atalanta Under 23, anche la Pro Sesto di mister Parravicini è alla ricerca di un risultato positivo, ripartendo comunque da una prestazione convincente. "Ci aspetta -dice il direttore sportivo Gianni Califano- una partita importante. La nostra testa è rivolta solo a questa gara, poi durante la sosta ci sarà più tempo per fare un’analisi per questo girone d’andata".

Luca Di Falco