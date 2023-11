Primi sorpassi dei pensionati. A Sondrio e Cremona sono già di più dei lavoratori

Sondrio e Cremona sono già in zona rossa: qui i pensionati hanno superato i lavoratori o stanno per farlo. Anche in Lombardia, regione che conferma il saldo più positivo tra la popolazione attiva e quella che per motivi anagrafici ha concluso il ciclo lavorativo, è suonato il segnale d’allarme. La differenza si sta riducendo, come si evince dall’analisi dell’Ufficio Studi della Cgia di Mestre. Gli occupati sono 4,4 milioni, i pensionati 3,6 (dati 2022): la differenza positiva (+733mila) la colloca saldamente al comando, davanti a Veneto (+342) e Lazio (+310). Il risultato finale, però, dipende molto dai numeri di Milano, Brescia e Bergamo. Il capoluogo e i Comuni della provincia contano 1,4 milioni di lavoratori e 1,1 milioni di pensionati, con un saldo di +342mila a favore della popolazione attiva. Brescia ha una differenza di +107mila, con 542mila occupati e 436mila pensionati, Bergamo di +90mila: 489mila lavoratori e 398mila ritirati dal lavoro. Monza conta 394mila lavoratori e 319mila pensionati (+75mila), Varese 376mila occupati e 343mila pensionati (+33mila), Como 258mila lavoratori e 226mila pensionati (+33mila). Fuori dalle prime cinque province della regione, il saldo positivo si riduce visibilmente: a Mantova scende a +21mila (182mila occupati, 161mila pensionati), a Lodi a +19mila (101mila lavoratori, poco più di 81mila pensionati). Lecco e Pavia sono entrambe sotto quota 10mila: a Lecco la differenza si ferma a +8mila (143mila occupati, 136mila pensionati), a Pavia il divario si assottiglia ancora a +6mila (233mila lavoratori, 227mila pensionati). Cremona e Sondrio sono le prime province dove l’inversione di tendenza c’è già stata: a Cremona c’è una differenza di poche centinaia di unità tra occupati e lavoratori, mentre in Valtellina il saldo negativo di un migliaio di persone è già certificato.

"La denatalità, l’invecchiamento della popolazione e la presenza dei lavoratori irregolari: la combinazione di questi fattori sta riducendo progressivamente il numero dei contribuenti attivi e, conseguentemente, ingrossando la fila dei percettori di welfare – sottolinea l’Ufficio Studi della Cgia di Mestre –. Con sempre meno giovani e sempre più pensionati il trend può essere invertito in tempi medio-lunghi solo allargando la base occupazionale". Gli obiettivi principali sono aumentare i contributi versati incrementando il tasso dell’occupazione femminile (circa il 50% attualmente) e regolarizzando i 3 milioni di lavoratori in nero (dati Istat) a livello nazionali impegnati soprattutto nei campi, nell’assistenza domestica e in parte ancora nelle fabbriche. Solo in Lombardia l’economia sommersa vale l’8,5% del Pil regionale: è la somma del lavoro irregolare (3% del Pil), dell’insieme delle attività illegali come mance, affitti in nero (1,5%) e della rivalutazione (4%). I lavoratori irregolari sono circa 500mila, il dato più alto a livello nazionale per valore assoluto, ma con una delle incidenze più basse sul totale degli occupati (10%). Generano un valore aggiunto di oltre 12 miliardi (dato record sui 77 in Italia), il 3,6% del totale di quello prodotto dall’economia regionale.