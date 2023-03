Prima in Italia per minori stranieri soli

Negli ultimi anni Como è diventata la prima città italiana per numero di minori stranieri non accompagnati. Si tratta di ragazzi tra i 15 e i 17 anni provenienti dall’Africa, ma anche dall’Afghanistan e dagli altri Paesi del Medio Oriente, che si sono messi in viaggio da soli alla volta del Nord Europa o hanno perso i familiari che li accompagnavano durante l’interminabile odissea. La maggior parte è stata riconsegnata dalle autorità di confine elvetiche all’Italia e in base alle norme è stata affidata agli assistenti sociali del Comune. Nel corso del 2021 i minori rintracciati in città sono stati 157, nel 2022 il loro numero è salito a 352 e di questi ben 143 sono finiti in capo all’Amministrazione comunale che ogni anno spende milioni per mantenerli. Nel corso del 2021 per le rette dei centri di affido, le spese di tutela e i contributi alle famiglie affidatarie se ne sono andati 2 milioni e mezzo, ma nel 2022 il saldo potrebbe essere ben più alto.

"Il lavoro di prima accoglienza è molto pesante perché è necessario reperire strutture in grado di accoglierli anche se i minori rimangono per pochi giorni – si legge in una relazione predisposta dagli operatori di Palazzo Cernezzi – Nella maggior parte dei casi si tratta di ragazzi di origine egiziana, afghana, bengalese, pakistana".

Molti di loro sono finiti a Rebbio, da don Giusto Della Valle che per accoglierli ha riconvertito l’oratorio in un dormitorio. Lo scorso anno sono transitati nel piccolo centro di accoglienza allestito alle porte della città oltre 250 stranieri e una trentina di loro è rimasto. Secondo i dati del Viminale nel corso del 2022 i minori stranieri non accompagnati sbarcati in Italia nel corso del 2022 sono stati 13.386, più di tremila in più rispetto ai 10.053 del 2021 e quasi quattro volte i 4.687 del 2020.

R.C.