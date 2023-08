Prigioni lombarde: dall’inizio dell’anno sei gesti estremi

Sei suicidi in carcere da inizio anno nelle strutture lombarde contro i 44 di tutta Italia, più due morti da accertare. La tragica fine di Federico Gaibotti fa aggiornare la drammatica statistica dei suicidi in carcere, che nell’anno nero 2022 aveva visto la Lombardia spiccare con ben 17 detenuti che si sono tolte la vita in carcere su 86 in tutta Italia. Come ricorda il Rapporto Antigone, il tasso di suicidi costituisce ovviamente uno dei principali indicatori di malessere del sistema penitenziario.

Il sovraffollamento in strutture spesso vetuste (si veda il caso del Nerio Fischione di Brescia), la presenza di detenuti psichiatrici, lo scarso organico di personale della Polizia penitenziaria rispetto alle esigenze (nonostante il loro ruolo sia essenziale per la rieducazione), sono temi noti, per ora insoluti, che ostacolano la funzione rieducativa della pena e acuiscono problematiche personali. Se è vero che dietro ogni decisione di togliersi la vita ci sono molteplici ragioni, legate anche allo stato psicofisico del singolo, è altrettanto vero che il contesto può esacerbare e acuire situazioni di pregressa sofferenza.

Emblematico, ad esempio, il numero record post-Covid, quando tutte le attività sono state sospese per l’emergenza sanitaria. Oltre al numero in termini assoluti, un importante indicatore dell’ampiezza del fenomeno è il cosiddetto tasso di suicidi, ossia la relazione tra il numero di decessi e le persone detenute mediamente presenti nel corso dell’anno: dal Rapporto Antigone del 2022 emerge che in carcere ci si toglie la vita ben 16 volte in più rispetto alla società esterna. Nel 2023 il primo caso di suicidio si è registrato il 10 febbraio a San Vittore; a maggio un detenuto si è tolto la vita a Como; uno a giugno e uno ad agosto, due giorni fa, nel carcere di Opera; uno a luglio a San Vittore.

Federica Pacella