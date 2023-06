"Prevenzione Tra gli over 65 vince la paura"

"La sanità sta uscendo faticosamente dalla crisi generata dalla pandemia. Quel che è certo è che non ci sarà un aumento consistente del finanziamento ordinario del servizio sanitario nazionale da parte dello Stato".

Alessandro Solipaca, direttore scientifico di Osservasalute, non è di buon auspicio per la Lombardia dove la spesa sanitaria pro-capite è più alta ed è cresciuta del 17,9% negli ultimi 10 anni. Perché?

"La spesa è più alta nelle regioni del nord. A mio avviso vanno rivisti i sistemi di ripartizione dei fondi. E i criteri".

Il Covid ha peggiorato gli stili di vita?

"Hanno risentito della pandemia. Ci sono però dei trend di medio-lungo periodo da analizzare: in Lombardia si pratica un po’ più lo sport del resto del Paese, il fumo è sotto la media mentre cresce il consumo di alcol. L’obesità ha un andamento altalenante: è più alta nelle femmine, mentre scende tra i minori, quando il rischio è maggiore: gli addetti ai lavori concordano nel sostenere che l’obesità da piccolo si può riproporre da adulti, come se il fisico avesse una “memoria“".

La pandemia sembra non aver determinato una svolta a favore della prevenzione. Perché?

"La vaccinazione obbligatori alle malattie come rosolia, morbillo tra i minori è tra le più diffuse. Cambia, invece, quando si analizza la somministrazione dell’antinfluenzale: c’è un problema culturale, una forte resistenza dettata ancora dal timore di effetti collaterali".

Come analizza invece l’incremento di farmaci antidepressivi?

"Per quanto riguarda la salute mentale, conforta che in Lombardia si ospedalizza meno. Significa che il territorio riesce a gestire prima che diventi acuta la malattia. L’aumento dei medicinali antidepressivi in effetti è significativo: in parte è dettato dal fatto che siano cadute quelle barriere che fino a poco fa inducevano la popolazione a non denunciare il disagio". L.B.