Prestiti con tassi fino al 280%. Vittima schiavo delle scommesse. Scatta l’arresto per tre usurai

Prestavano soldi a tassi esorbitanti e quando non rientravano dal debito non esitavano a ricorrere alle maniere forti e a minacce pesanti. È il motivo per cui nelle scorse ore sono finiti in manette (ai domiciliari) due valsabbini di 56 e 38 anni, Claudio Pilotelli, di Mura, e il genero Nicola Andreoli, di Gavardo, oltre a un 43enne di origine albanese, Fatun Buzhala. Usura e tentata estorsione sono le accuse mosse a vario titolo al trio. Stando alla procura, e al gip Angela Corvi che ha firmato l’ordinanza, gli arrestati tra il febbraio e il luglio 2023 avrebbero taglieggiato per circa 80mila euro con ruoli diversi – Pilotelli esecutore materiale, gli altri due mandanti – un dirigente di una squadra di calcio locale, finito in un tunnel di disperazione che lo ha indotto a rendersi irreperibile per sottrarsi alle pretese risarcitorie e a denunciare tutto ai carabinieri della compagnia di Chiari. Appassionato di scommesse sportive e dipendente dalle stesse, la vittima aveva cominciato a cercare compulsivamente fondi per foraggiare il suo vizio accettando anche di sottostare a tassi folli. Nel giro calcistico aveva conosciuto Pilotelli, a sua volta dirigente di società, che a suo dire gli avrebbe procurato 50mila euro con tasso mensile di rientro del 10% e duemila euro per l’intermediazione (interessi del 178%), avvertendolo di stare ai patti, perché i finanziatori ultimi erano "pericolosi spacciatori con disponibilità di armi".

Nell’aprile seguente Pilotelli avrebbe concesso al malcapitato altri 26mila euro chiedendone in cambio 30mila entro il mese seguente (tasso del 289%). Traccheggiando e con il fiato sul collo, il debitore sarebbe riuscito a pattuire la restituzione di 35mila euro complessivi entro luglio. "Quindici giorni fa a Rovato per queste cose hanno trovato uno accoltellato nei cassonetti dello sporco..non so se rendo l’idea – è il messaggio inviato su Telegram alla vittima da Pilotelli –. E a un altro un po’ di tempo fa hanno bruciato la macchina. Quindi quelli non si fanno tanti problemi. Se non vuoi succeda anche a noi settimana prossima… La parola data è tutto…poi seguono i fatti, se non si rispettano per loro funziona così e onestamente è così che dovrebbe funzionare". E ancora: "Te la spacco io a te la faccia appena ti vedo". "Aspetterà lunedì e non il 10 luglio e poi accenderà l’artiglieria". Dopo aver giocato la carta di assegni scoperti e quella degli appuntamenti saltati, il taglieggiato ha fatto perdere le tracce.

Per tutta risposta i creditori avrebbero preso di mira la famiglia, e nello specifico il padre della vittima, per arginare le ire di Buzhala che per l’accusa era appunto l’organizzatore del prestito con Andreoli.

"Se domani non riesco a rintracciarlo vado dai suoi eh" è il messaggio che si scambiano Andreoli e l’albanese, nelle conversazioni intercettate chiamato “Tony”. Per calmare “Tony” Andreoli gli spiegava di essere a sua volta indebitato ("Sono fuori il triplo rispetto a te") e svelava la parentela con Pilotelli ("Te la faccio breve, è mio suocero") facendogli intendere di averlo obbligarlo a cercare i genitori dell’insolvente con le minacce. Minacce che però non hanno dato esito positivo, mentre la giustizia ha fatto il suo corso.