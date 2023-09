Bergamo, escursionista di 33 anni muore sulla Presolana: era un tecnico del Soccorso alpino

Stava scalando con il compagno di cordata sulla parete Nord della Presolana, nella Bergamasca, quando è precipitato. L’amico ha lanciato immediatamente l’allarme, ma per uno scalatore di 33 anni della Val Camonica, tecnico del soccorso alpino, non c’è stato nulla da fare.

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri nell’area dello Spigolo Nord-Ovest. Il Soccorso alpino di Schilpario e l’eliambulanza si sono messi subito al lavoro per cercare di raggiungere la cordata ma l’intervento su una delle pareti più alte e verticali delle Orobie è stato molto complicato, anche perché nel pomeriggio la montagna è stata avvolta dalle nuvole. Ci sono volute molte ore per riuscire a raggiungere i due.

A un certo punto una schiarita ha permesso all’elicottero di avvicinarsi e raggiungere il ragazzo precipitato. Il medico non ha potuto che constatarne il decesso a causa dei traumi riportati. Con alcune rotazioni, nei pochi attimi in cui la nebbia ha consentito le operazioni, è stato recuperato dall’elicottero anche l’altro alpinista. L’intervento è finito in serata.