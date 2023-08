Prendersi cura del territorio: lo sollecitano frane e dissesti

Una propensione “naturale” del territorio al dissesto, per le sue caratteristiche morfologiche e geologiche, alimentata da una parte dall’incremento delle aree urbanizzate, dall’altra dall’abbandono progressivo delle aree rurali montane e collinari che ha fatto venire meno la manutenzione di un territorio già di per sé fragile. Sono le punte di diamante che fanno tremare la stabilità idrogeologica dell’Italia, Lombardia inclusa. Su un territorio lombardo di 23.863 Kmq, 1572 sono a rischio elevato o molto elevato (il 6,6% del totale) e 2135 a “pericolo” frana cioè quelle zone dove possono evolvere fenomeni franosi o crearsene di nuovi (l’8,9% del territorio). Un mosaico complesso sul quale va a incidere il cambiamento climatico in atto con un aumento della frequenza di piogge intense che favoriscono frane superficiali e colate detritiche. Quanto basta per capire quanto sia strategico riscoprire e studiare la montagna.