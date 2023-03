Polizia locale, blitz dopo le proteste Incivili costretti a pulire una piazza

di Michele Andreucci

Una punizione esemplare. Con l’obiettivo di scoraggiare il fenomeno, sempre più diffuso nella Bergamasca, dell’abbandono dei rifiuti. Questa volta i trasgressori sono stati puniti in modo singolare: sono stati costretti dagli agenti della Polizia locale del Distretto della Bassa Bergamasca ad imbracciare ramazza e paletta e a ripulire la strada che avevano contribuito a sporcare, un piazzale antistante un condominio di via Cappuccini, a Romano di Lombardia.

L’episodio è accaduto nei giorni scorsi, quando gli agenti del comando della Polizia locale di Romano di Lombardia, dopo aver ricevuto diverse segnalazioni sulla presenza di sacchi di rifiuti su un piazzale antistante un condominio di via Cappuccini, sono intervenuti nelle prime ore del mattino. Giunti sul posto, hanno letteralmente svegliato e tirato giù dal letto i residenti, 44 complessivamente le persone identificate, e, scope alla mano, li hanno obbligati a ripulire celermente la strada dai rifiuti. Gli agenti hanno poi spiegato le regole per il conferimento della spazzatura e hanno annunciato futuri controlli per monitorare la situazione.

La prevenzione e la repressione del fenomeno dell’abbandono di rifiuti sul suolo pubblico costituisce una delle principali finalità dell’attività della Polizia locale di Romano di Lombardia, in quanto consente di contenere il degrado urbano e di contribuire al mantenimento del decoro del territorio cittadino. Dall’esame dei dati degli anni passati, è emersa l’esigenza di mantenere il livello di attenzione elevato, in quanto sono numerose le persone che, nonostante i regolamenti, persistono ad abbandonare la spazzatura. Per questi motivi l’amministrazione comunale ha istituito una task-force, composta da personale del settore ambiente e della Polizia locale, dotata di foto-trappola da installare nelle zone dove vengono rilevati e segnalati abbandoni di rifiuti. Il progetto prevede una costante attività di controllo e di conseguente verbalizzazione anche attraverso l’utilizzo di due videocamere fisse installate sui centri di raccolta e di note fotocamere su postazioni mobili. "ll nostro impegno per contrastare queste pratiche illegali procederà incessantemente", spiega il sindaco Sebastian Nicoli.