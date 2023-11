Poche tutele al lavoro. Volontari scoraggiati

Nessun permesso retribuito e neanche riconosciuto per le ore di assenza dal lavoro, nessun rimborso spese neanche per chi si muove tra le diverse province: così si scoraggiano i tutori volontari, nonostante l’esperienza dica che si tratta di figure fondamentali per i Msna e per la collettività. "Noi facciamo la nostra parte, seguiamo i nostri ragazzi – sottolinea Bruno Resmini, presidente Tutori Lombardia – ma è comprensibile che chi lavora fatichi a scegliere di diventare tutore, visto che i permessi non sono neanche riconosciuti e le aziende, dopo un po’, storcono il naso". Capitano anche situazioni complicate, come quella di un tutore di Bergamo abbinato a un Msna in una struttura a Cremona ma in carico a Monza, dove l’assistente sociale si è opposto alla richiesta di prosieguo amministrativo (ovvero proseguimento della tutela per 6 mesi dopo i 18 anni, previsto dalla legge per i ragazzi che hanno un buon percorso lavorativo o di studio, per aiutarlo a rendersi indipendente), poi comunque disposto dal Tribunale dei minorenni. F.P.