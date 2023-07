"Poche risorse pubbliche e bisogni complessi"

Bene l’enfasi sul domicilio come luogo privilegiato di cura, ma si rischia di far perdere di vista le situazioni più critiche che non riescono a trovare una risposta coerente al bisogno, all’interno della propria casa.

Lo hanno rimarcato il presidente di Uneba Lombardia Luca Degani (nella foto) e la coordinatrice commissione anziani di Uneba Stefania Pozzati, ascoltati con Aris nella nona commissione del Consiglio regionale della Lombardia in rappresentanza di oltre il 70% degli enti gestori di servizi socio sanitari per anziani in forma residenziale, semiresidenziale e diurna.

"Le Rsa – hanno spiegato – sono chiamate a rispondere a bisogni sempre più complessi e a garantire livelli di assistenza sempre più intensivi, che mettono in evidenza il pesante disallineamento tra le risorse pubbliche dedicate al sistema e i costi sostenuti dalle strutture. I 48 euro medi di contributo giornaliero dovrebbero garantire la copertura delle spese sanitarie legate all’assistenza".

La preoccupazione dei gestori riguarda la tenuta del sistema. "Il sistema deve essere rivisto nel suo complesso, superando la logica prestazionale e partendo dal ruolo che le Rsa possono e devono ricoprire".

Federica Pacella