Più bisognosi meno donazioni La carità soffre

I numeri dell’onda lunga degli anni post-Covid e dell’inflazione si vedranno fra qualche mese, ma si coglie già la percezione che la situazione attuale stia portando nell’area di povertà chi prima non lo era. "Sono persone più restie a chiedere aiuto – spiega Dario Boggio Marzet, presidente Banco Alimentare della Lombardia – perché nuove alla condizione di fragilità economica, per cui tendono a esaurire i risparmi o a chiedere supporto ai famigliari prima di rivolgersi alle strutture caritative. È una “povertà della porta accanto“". Nel 2022, Banco Alimentare in Lombardia ha fornito assistenza alimentare a 200mila persone attraverso 1.181 strutture caritative in tutte le province. Mentre il bisogno aumenta, l’offerta risente dell’inflazione, anche per una realtà come il Banco Alimentare che non acquista direttamente, ma raccoglie eccedenze e donazioni. "Nella colletta alimentare del 2022 – ricorda il presidente – abbiamo visto che il valore economico è stato pari a quella dell’anno precedente, ma la quantità di beni è stata inferiore. L’aumento dei prezzi porta a ridurre anche le eccedenze, perché i commercianti cercano di vendere fino all’ultimo: se i prodotti arrivano a ridosso della data di scadenza, la distribuzione diventa più difficile". In alcuni casi c’è anche l’effetto siccità: succede per riso e pasta. "Stiamo cercando di attivare programmi specifici di donazioni di beni alimentari. Significativo, ad esempio, l’accordo con Mutti e Rummo che forniranno 200mila pasti di pasta con sugo in Lombardia ed Emilia Romagna". F.P.