Pietra d’inciampo per il partigiano sciatore

Una pietra d’inciampo, non del passo, ma della memoria, per quasi obbligare i passanti a fermarsi e ricordare chi è stato internato dai nazifascisti e ha combattuto per la libertà. La pietra, una cubetto di porfido rivestito in ottone, è stata posata ieri a Barzio, via Dante. Incisi sopra ci sono: il nome e il cognome di Federico Paroli che lì ha abitato, la data di nascita del 23 maggio 2020; quella di cattura avvenuta il 20 dicembre alla vigilia del Natale 1943 in Dalmazia, perché dopo l’armistizio dell’8 settembre si era unito ai partigiani di Tito contro i tedeschi; il luogo di deportazione, cioè il campo di Kerms Mauthausen; la matricola di prigionia 436J marchiata sulla sua pelle; e infine la data della liberazione, l’8 maggio 1945. Federico è stato infatti tra i pochi deportati riusciti a tornare a casa, sebbene sia morto giovane, nel 1972, a causa della tbc contratta durante la deportazione. Federico, prima di essere arruolato a forza il 19 marzo 1940 nella Taurinense, faceva il panettiere e sciava forte, tanto da far parte della nazionale di sci fascista, l’unica che c’era all’epoca. D.D.S.