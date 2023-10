Personale sanitario. Raggiunto l’accordo sugli straordinari

Dirigenti e rappresentanti dei lavoratori della sanità pubblica lecchese hanno trovato in extremis un’intesa sul riparto e l’utilizzo dei fondi contrattuali per la premialità per il 2023. A disposizione ci sono poco meno di 7 milioni e mezzo di euro, da suddividere tra i circa 2.500 dipendenti non medici di Asst di Lecco. Si tratta di una media di 230 euro lordi al mese ciascuno, 80 al massimo netti, nulla per sperare di bloccare l’emorragia di operatori sanitari. Parte delle risorse inoltre vanno a chi è stato prescelto per incarichi di coordinamento, che viene così retribuito senza intaccare il bilancio aziendale con fondi che dovrebbero essere destinati a tutti. Il budget serve per pagare le 60mila ore preventivate di straordinari o rientri in servizio o trasferimenti in altre strutture rispetto a quelle di assegnazione e per coprire i turni di colleghi che mancano. Sessantamila ore equivalgono a circa 7.500 turni di lavoro o all’equivalente degli orari di lavoro di una quarantina di dipendenti. Parte dei soldi servono per pagare le promozioni, gli avanzamenti di carriera con un riconoscimento da 700 a 1.200 euro lordi all’anno , gli incarichi gestionali e i ruoli di responsabilità. Sindacalisti e manager hanno concordato che vengano dati 100 euro per chi viene richiamato in servizio nel proprio presidio di assegnazione, 120 in un altro, 50 per il prolungamento dei turni oltre 4 ore. Ci sono inoltre incentivi agli impiegati addetti alla casse, un riconoscimento non previsto nel contratto nazionale. L’accordo è stato firmato dai rappresentanti di tutte le sigle sindacali, meno che dell’Usb, perché si tratta di fondi che avrebbero già dovuto finire nelle tasche dei lavoratori. Daniele De Salvo