Pergo, servono punti

CREMA (Cremona)

Insidiosa trasferta della Pergolettese che oggi pomeriggio alle ore 14 affronta la quotata Triestina di mister Attilio Tesser. La formazione cremasca reduce dalla brillante vittoria in trasferta ottenuta una settimana fa contro il Renate cerca in Friuli un risultato per migliorare una classifica che al momento vede Arini e compagni in zona play out.

PERGOLETTESE (3-5-2): Soncin, Tonoli, Arini, Piccinini, Bariti, Andreoli, Artioli, Mazzarani, Felicioli, Caia, Guiu Villanova. All. Abbate.

Risultati: Alessandria-Arzignano V. 0-0, Fiorenzuola-Lumezzane 1-1, Mantova-Giana 2-0, Pro Patria-AlbinoLeffe 0-0.

Le partite: (domani) Atalanta-Renate. (Oggi): Legnago-Trento, Novara -Padova, Pro Sesto-Pro Vercelli, Triestina-Pergolettese, Vicenza-Virtusvecomp V.

Classifica: Mantova 57; Padova 47; Triestina 45; Atalanta 37; Pro Vercelli 35; Vicenza 33; Lumezzane, V.Verona 32; Giana 31; Albino 30; Pro Patria, Renate 29; Arzignano 28; Legnago 27; Pergolettese, Trento 26; Novara, Fiorenzuola 19; Pro Sesto 17; Alessandria 14. Raffaele Sisti