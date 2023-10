Bergamo, pensionata vittima dei falsari: dei 329mila euro depositati sul libretto restano solo 64 euro

È indagando su un giro di falsari che la procura (pm Marchisio) si è imbattuta anche in questa truffa. Siamo nel 2013, vicenda ormai prescritta. Ieri, durante l’udienza per il processo a carico di otto imputati accusati di riciclaggio, contraffazione e possesso e fabbricazione di documenti falsi, è stato sentito il figlio dell’anziana vittima del raggiro. Davanti al tribunale collegiale Marco Rossetti, 57 anni, project manager, ha ricordato la vicenda. Che prende il via ad aprile 2014, quando sua mamma, Maria Pia Monguzzi, 73 anni, pensionata di Carugate, si accorge che dalle poste non arriva più l’estratto conto. Va in ufficio, parla con il direttore e scopre che dei 329mila euro depositati sul libretto (vincolati a tre buoni fruttiferi) erano rimasti solo 64 euro.

«Erano i risparmi dei miei genitori, risparmi di tutta una vita – ha raccontato Rossetti –, il libretto era cointestato a mia madre e a me. Per lo spavento mia madre era svenuta in posta. All’inizio le forze dell’ordine avevano sospettato anche di me, ma alla fine la verità è emersa, e devo anche ringraziare le Poste che ci hanno restituito la somma". Ma come era potuto accadere? Come si è scoperto, anche grazie a un "impiegato infedele" (poi processato, condannato e licenziato).

A maggio 2013 quei soldi risultano prelevati alle Poste di Bergamo centro, in via Locatelli, tramite due vaglia di 150mila euro e 129mila euro dirottati a un paio di aziende farlocche, la Mac Srl e la Generali Grandi Lavori Srl. Le indagini, anche grazie al supporto del responsabile ufficio antifrodi (che è stato sentito ieri) hanno poi consentito di ricostruire che il 20 maggio 2013 il falso figlio della Monguzzi aveva chiesto e ottenuto tutte le operazioni di svuotamento del libretto. Quell’uomo (uno degli imputati) quel giorno si era presentato allo sportello di via Locatelli con le generalità del vero Rossetti.

Nel frattempo era riuscito ad avere i dati anagrafici esatti di Marco Rossetti e della madre così da riprodurre carta d’identità, codice fiscale, tessera sanitaria e libretto. E così era riuscito a superare gli ultimi controlli prima di mettere le mani sul denaro.