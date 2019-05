Bergamo, 30 maggio 2019 - La proprietaria, caduta per la strada, è finita in ospedale e lui, un cane bassotto, ha iniziato a correre impaurito in mezzo al traffico cittadino. A notarlo, questa mattina a Bergamo, personale del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Brescia, mentre svolgeva un ordinario servizio ispettivo in città, nel transitare lungo la via Papa Giovanni XXIII. Una situazione piuttosto pericolosa che stava creando problemi alla circolazione: così i carabinieri sono intervenuti prontamente, riuscendo a recuperare il quattrozampe e allontanandolo dalla strada per evitare ulteriori rischi per i cittadini.

Poi, grazie alla presenza di una targhetta posta nel collare, il bassotto è stato restituito alla legittima proprietaria, una pensionata bergamasca che, poco prima, cadendo per strada fratturandosi una spalla era stata trasportata presso l'Ospedale Gavazzeni di Bergamo per ulteriori accertamenti.