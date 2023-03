Parco via Livorno Via i veleni della Caffaro

Partiranno a metà marzo le attività di scavo e movimentazione del terreno del parco di via Livorno, a Chiesanuova, contaminato dai veleni della Caffaro. Il 20 febbraio si sono conclusi i lavori di rimozione dei pali della luce e di installazione della recinzione a ovest del cantiere. L’intervento, consegnato alla ditta affidataria il 12 dicembre scorso, comporta infatti la chiusura dell’area tramite la recinzione delle zone prima a ovest e poi a est, da realizzare in due fasi diverse. Le attività di scavo saranno precedute dalla rimozione degli arredi, dal taglio degli alberi (162, ma ne arriveranno 171 nuovi che saranno irrigati con un impianto a goccia), dal monitoraggio della falda acquifera e, una settimana prima, dal monitoraggio dell’aria, che continuerà per almeno due settimane durante l’attività di scavo e movimentazione del terreno contaminato. Previste anche le misure per evitare la dispersione di materiale inquinante. L’intervento riguarderà circa 40mila metri quadrati per un importo aggiudicato a 3,5 milioni; una parte sarà coperta dai fondi del Pnrr. I lavori si dovrebbero concludere il 25 marzo del 2025. F.P.