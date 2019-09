Bergamo, 28 settembre 2019 - Parcheggiatore abusivo arrestato per tentata estorsione. Una donna stava parcheggiando quando le si è avvicinato un uomo che, con fare minaccioso, le ha detto che avesso voluto lasciare il veicolo avrebbe dovuto dargli del denaro. Al rifiuto, l'uomo, un nigeriano 22enne, ha iniziato ad inveire veementemente nei suoi confronti gridando che non le avrebbe permesso di allontanarsi da quel luogo. Poi, si è seduto in strada vicino al veicolo della signora, impedendole la manovra. La versione dei fatti è stata confermata anche da testimoni. Il nigeriano è stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Sovere e gli è stata contestata violazione amministrativa per l’attività lavorativa di parcheggiatore abusivo, con conseguente sequestro degli introiti.

