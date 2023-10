Paradosso lombardo. Record di investimenti contro l’inflazione. Le conoscenze? Scarse

I lombardi investono di più, ma la loro competenza finanziaria è ancora insufficiente. Il paradosso emerge dal confronto tra due studi. Il primo fotografa due dinamiche: la diminuzione dei soldi lasciati sui conti correnti e l’aumento della raccolta indiretta di liquidità da parte delle banche, che rappresenta l’attività di investimento e di distribuzione di azioni, fondi comuni, titoli di stato, polizze assicurative, fondi pensione. Secondo i dati elaborati dalla Cgia Mestre sui numeri forniti dalla Banca d’Italia, nell’ultimo anno segnato dall’inflazione (marzo 2022-marzo 2023) i depositi sui conti correnti dei lombardi sono scesi da 246 miliardi a 237: 8 in meno, il 3,5%. Nello stesso periodo, gli investimenti destinati ad azioni, obbligazioni, fondi pensione e Btp sono cresciuti di quasi 12 milardi, da 245 a 257 miliardi (+4,9%), il dato più alto in Italia (834 miliardi). Le due curve quasi parallele rivelano come, durante l’inflazione, i lombardi hanno dirottato le liquidità dai conti a forme di investimento con diversi livelli di rischio per proteggere i risparmi dall’erosione del potere d’acquisto e difendere il valore.

Eppure il risultato dell’ultima indagine internazionale sulle competenze finanziarie, realizzata secondo la metodologia Ocse (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) adottata su scala nazionale dalla Banca d’Italia, non promuove i lombardi: la votazione (5,6 decimi) è solo leggermente migliore della media nazionale (5,3). Secondo i dati eleborati a livello provinciale da Ener2Crowd.com, piattaforma e app di rifermento in Italia per gli investimenti green, in base a un indicatore complessivo che aggrega conoscenze, comportamenti e atteggiamenti, solo Milano raggiunge la sufficienza piena. Il capoluogo lombardo chiude con 6,5, media del 6,3 ottenuto per conocenze e comportamenti e del 7,3 per le attitudini finanziarie.