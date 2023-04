Pallini due volte letali Aquila reale morta per avvelenamento causato dal piombo

di Michele Andreucci

Si sta diffondendo sempre di più anche nelle valli bergamasche e bresciane il saturnismo, il fenomeno, un vero e proprio avvelenamento, che colpisce in particolar modo i rapaci come aquila reale, poiana, avvoltoi (grifone e gipeto) e nibbio, provocato dall’utilizzo di munizioni al piombo da parte dei cacciatori: dispersi negli ambienti naturali, presenti in moltissimi corpi di animali uccisi e nelle viscere, i pallini rappresentano un grave rischio per la salute di questi uccelli selvatici che, se li ingeriscono, possono intossicarsi fino alla morte.

Come è successo nei giorni scorsi a un’aquila reale, giunta al Cras (Centro recupero animali selvatici) Wwf dell’oasi di Valpredina, sulle prealpi bergamasche, a Cenate Sopra, uno dei maggiori centri di questo tipo presenti in Lombardia.

L’animale, una giovane femmina di due anni, era stata recuperata dalla polizia provinciale nel Bresciano, in un’area ad alta densità di capanni da caccia: era in evidente difficoltà e presentava gravi sintomi da intossicazione.

Ricoverato nella struttura, il rapace è stato immediatamente sottoposto ad alcune terapie specifiche e ad accurati controlli radiografici ed ematici per escludere fratture o patologie di tipo virale. L’esito degli esami non ha lasciato nessun dubbio: altissimi livelli di piombo nel sangue, 1.000 microgrammi su litro, hanno certificato la grave intossicazione da metalli pesanti.

Le cure sono state vane. L’aquila è deceduta dopo più di 24 ore dal ricovero e la successiva autopsia ha evidenziato alti livelli di piombo anche nelle ossa e nel cervello, mostrando che si trattava di una intossicazione non solo acuta, ma cronica.

"L’episodio – denuncia il Wwf – è ancora più inquietante alla luce dell’età dell’uccello, che aveva solo due anni. Questo vuol dire che nel corso della sua breve vita l’animale si è nutrito di un numero molto alto di animali a loro volta contaminati dal piombo. Il fatto che l’aquila sia stata recuperata in un’area dove ci sono molti capanni da caccia, rende evidente l’impatto che determina questa attività".