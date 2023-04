Palazzo Frizzoni a prova di hacker

Evitare, in caso di attacco hacker, che i dati vadano perduti o cadano in cattive mani e sia necessario affrontare costi enormi per ripristinare la sicurezza. Per questo il Comune di Bergamo ha deciso di potenziare la sicurezza informatica. Come sottolinea l’assessore all’Innovazione Giacomo Angeloni: "Lo scorso anno abbiamo fatto una variazione di bilancio da 180mila euro e ce ne sono altrettanti finanziati nel nuovo bilancio. Ci siamo resi conto che ciò che sta succedendo negli altri Comuni rischia di compromettere anni di lavoro". Come accadde due anni fa a Brescia, quando i pirati informatici chiesero 1,3 milioni di euro in bitcoin per evitare una fuga di dati: mai pagati.

"Stiamo avviando una sperimentazione su una parte dei nostri servizi – prosegue Angeloni – ed entro il 2023 l’obiettivo è ampliarla a tutti. Oltre alla solita password, i dipendenti devono avvicinare a un lettore il proprio badge, in modo che nessuno possa entrare al loro posto. Da quest’anno per i dipendenti il corso per la sicurezza informatica diventa obbligatorio".

M.A.