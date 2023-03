Paese ancora a secco Si rinnova l’aiuto dal Comune di Angolo con Acque Bresciane

Ancora problemi idrici a Darfo Boario Terme, e ancora una volta il Comune di Angolo Terme con Acque Bresciane interviene in aiuto della città camuna. La riduzione di portata della Sorgente Lanzoni è iniziata la scorsa estate e non si è mai interrotta, a causa della quasi totale assenza di precipitazioni e della probabile deviazione naturale del corso d’acqua. Acque Bresciane, che gestisce il servizio idrico di Darfo dal dicembre 2022, ha monitorato costantemente la situazione, eseguito 11 interventi negli ultimi 10 giorni per risolvere perdite dovute al cattivo stato della rete e avviato una campagna di monitoraggio per ricostruire lo stato attuale delle condotte idriche. Gli interventi svolti finora valgono 130mila euro. Per Darfo è stato necessario ricorrere a rifornimenti con autobotti che si approvvigionano dalla rete di Angolo Terme e questo ha causato alcune brevi interruzioni del servizio per gli abitanti di Angolo.

"Stiamo lavorando ininterrottamente per ridurre al minimo i disagi causati da una situazione generalizzata di siccità, che vede molti Comuni della Valle costretti a emettere ordinanze di sospensione del servizio – spiega Sonia Bozza, responsabile Esercizio di Acque Bresciane – Non è il nostro caso, ma invitiamo comunque a un uso responsabile di una risorsa sempre più preziosa, come mostrano le immagini dei laghi che tutti abbiamo visto in questi giorni". Il sindaco di Angolo Terme, Alessandro Morandini, ribadisce la piena fiducia nel lavoro dei tecnici di Acque Bresciane.

Mi.Pr.