Bergamo - Lutto nella famiglia dei padri Passionisti per la morte del bergamasco padre Fulgenzio Cortesi, fondatore del 'Villaggio della gioia' a Dar Es Salam, in Tanzania. Un'isola di speranza che dà rifugio a più di mille ragazzi, molti dei quali orfani. L''85enne si è spento, questa mattina, a Dodoma, in Africa.

Chi era padre Cortesi

Padre Fulgenzio era originario di Castel Rozzone (Bergamo). A dieci anni era entrato in seminario alla Basella di Urgnano. Ordinato sacerdote nel 1963, per anni si è dedicato all’insegnamento del latino, al giornalismo, e ha studiato la cultura e l’arte africana, fondando anche una rivista e il Museo Africano di Calcinate. Dopo aver svolto altri incarichi, assegnatigli dai superiori, aveva chiesto e finalmente ottenuto di trasferirsi in Africa, a Dar es Salaam, per offrire una famiglia e un’istruzione a tanti bambini rimasti orfani a causa dell’Aids. Lì, sull’oceano Indiano, nel 2000 'baba' Fulgenzio aveva fondato il 'Villaggio', di fatto salvando migliaia di orfani e bambini di strada, che lì hanno trovato e trovano un luogo d'accoglienza. Nel 2006 aveva anche fondato una nuova congregazione di suore, “le Mamme degli Orfani” e negli ultimi anni anche una sorta di "secondo" Villaggio della gioia, a Monogro, sempre in Tanzania.Questa esperienza è stata poi anche ripetuta ad Haiti, dove pure padre Fulgenzio ha fondato un analogo 'Villaggio della gioia', in quel caso nei pressi di una baraccopoli. Nonostante qualche problema di salute dovuto all'età, baba Fulgenzio non si era mai tirato indietro di fronte alle esigenze dei più poveri.

Il saluto dell'associazione

L'associazione "Il Villaggio della gioia" l'ha salutato padre Cortesi sul sito internet. "Questa notte dall’Africa ci è giunta la notizia che il Nostro BABA ha raggiunto il suo Socio. Preghiamo il Signore che lo accolga nelle Sue braccia. Siamo certi che ci guiderà dall’alto nel cammino che ha intrapreso da parecchi anni per dare una mano ai più piccoli ai più indifesi. Preghiamo il Signore che ci dia la forza di continuare quel cammino. Riporto di seguito una parte dell’ultimo messaggio che ci ha lasciato: «La prima parola che vorrei dire oggi è grazie. Grazie a tutti gli amici che mi hanno accompagnato nei miei lunghi anni. Grazie a tutti quegli amici che mi hanno accompagnato nei campi di lavoro in Kenya, in Tanzania, in Messico e nelle favelas del Brasile. Grazie a tutti voi che insieme abbiamo potuto realizzare il Villaggio della Gioia, il Villaggio della Luce, il Noviziato e la grande casa di Preghiera che sta per essere ultimata a Dodoma, nuova capitale della Tanzania. Grazie per avere sostenuto la nuova Congregazione delle Mamme degli Orfani che sta fiorendo nella chiesa di Dio e nel mondo intero. Oltre al grazie vorrei sottolineare la parola speranza Quella speranza che ci ha sostenuto in progetti ‘pazzi’ ma realizzati. Ma non di quella speranza tutta e solo umana che è sciocca ipoteca su un futuro incerto, ma che è sostanza di cose sperate e poi realizzate". Grazie a Te Baba per tutto quello che ci hai dato.