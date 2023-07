Padre condannato a 4 anni e 3 mesi per rapimento figlio a Roncadelle

RONCADELLE (Brescia)

Il Tribunale di Brescia ha condannato a 4 anni e 3 mesi di carcere Marius Bruma: il padre 33enne che il 5 ottobre 2022 a Roncadelle aveva rapito il figlio di 4 anni durante un incontro protetto con l’assistente sociale alla quale aveva mostrato una pistola. Il romeno si era poi barricato fino al giorno dopo col bambino.

"Volevo stare con lui per il suo compleanno", aveva poi detto alle forze dell’ordine spiegando che la madre gli impediva di vedere il figlio. Per l’occasione aveva pure comprato una torta. Per tutta la notte era stato assediato dalle forze dell’ordine con decine di militari, unità antiterrorismo e persino un carabiniere negoziatore che aveva subito intuito che il romeno avrebbe liberato il bimbo nel giro di poche ore perché "gli voleva molto bene e non intendeva fargli del male".

Il papà era entrato in azione, esasperato, mentre si trovava col piccolo e un’assistente sociale in un parco. Poi era fuggito a Roncadelle, a casa propria, dove si è occupato al meglio del piccolo, tanto che lui non si era accorto di quanto accadeva fuori dall’appartamento del papà. Tutto il quartiere era stato interdetto al traffico e ai residenti era stato chiesto di stare in casa. Solo alle 10.36 del mattino, dopo 16 ore di terrore, anche grazie alla mediazione dell’avvocato Alberto Scapaticci entrato in casa con i militari, il romeno ha rilasciato il figlio, preso in braccio da un’educatrice che conosce bene. Poi è stato riportato alla mamma.

"Sono pentito", aveva detto Bruma tra le lacrime, consegnandosi. Gli amici avevano spiegato che Bruma "non è un mostro" e "voleva solo vedere il piccolo". Qualche tempo prima Bruma aveva aggredito l’ex moglie e il suo avvocato: era finito in manette per lesioni aggravate e poi ai domiciliari. La sentenza di ieri prevede anche 5mila euro di risarcimento alla ex.

Milla Prandelli