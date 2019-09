Paderno D'Adda (Bergamo), 5 settembre 2019 - Sarà aperto con un mese di anticipo, rispetto al cronoprogramma il ponte San Michele, a Paderno d’Adda, dove continuano i lavori di messa in sicurezza dell’infrastruttura che collega i comuni di Paderno e Calusco d’Adda. La notizia è stata annunciata ieri pomeriggio dall’Ad di Rfi, l’ingegnere Maurizio Gentile, durante la visita al cantiere del cavalcavia, chiuso da quasi un anno ormai. Il dirigente ha comunicato la volontà di riaprire il ponte l’8 novembre anziché il 7 dicembre come era stato precedentemente comunicato, limitatamente al transito di auto e moto.

Lo storico ponte che collega il Lecchese al Bergamasco è chiuso ai veicoli da settembre scorso per motivi di stabilità e sicurezza. L'importo totale dei lavori ammonta a circa 21,6 milioni euro, di cui 1,6 milioni a carico della Regione. "Una notizia positiva - ha commentato Terzi - che va nella direzione di quanto chiesto dalla Regione a Rfi: lavori rapidi ed efficienti per alleviare le sofferenze del territorio. Valuteremo dunque insieme ai Comuni come rivedere eventualmente i servizi sostitutivi in funzione della riapertura anticipata".