Orfani ucraini a Rota Il Comune li ha accolti ma da dieci mesi i rimborsi non arrivano

di Michele Andreucci

Dopo gli appelli dei mesi scorsi, arrivano i primi segnali delle difficoltà in cui si dibatte quello che è stato soprannominato il Progetto Rota D’Imagna, il comune bergamasco che dal marzo 2022 ospita, alla Casa stella Mattutina dell’azione Cattolica, 83 orfani, tutti minorenni, provenienti dall’orfanotrofio di Berdyansk, la città epicentro del conflitto in Ucraina.

Il problema che preoccupa l’amministrazione comunale è quello del sostentamento economico dell’accoglienza. Spiega Zaccheo Moscheni, il delegato per l’emergenza Ucraina del Comune di Rota D’Imagna: "Per ogni ospite potremo arrivare a cento euro di spesa, di cui dobbiamo poi chiedere rimborso allo Stato. Finora siamo arrivati a 64 euro al giorno per ragazzo. Il fatto è che su 13 mensilità abbiamo avuto il rimborso di solo tre. Complessivamente, facendo due calcoli, si arriva a circa due milioni di euro di rimborsi non ancora ricevuti dal ministero dell’Interno. Il Comune è giustamente preoccupato, rischia il collasso finanziario. Fino a quando riusciremo a garantire i servizi non lo so. Nei giorni scorsi siamo stati ricevuti dal prefetto di Bergamo Giuseppe Forlenza che ci ha promesso che si farà portavoce del problema".

Degli 83 piccoli ospiti rimasti a Rota D’Imagna, 26 frequentano la scuola primaria, 28 le medie e 29 le scuole superiori.

Intanto ieri mattina Anatolij Fedoruk, il sindaco della città ucraina di Bucha, gemellata con Bergamo, ha fatto visita al capoluogo orobico e ha incontrato a Palazzo Frizzoni il primo cittadino di Bergamo Giorgio Gori. Presenti anche i rappresentanti del Cesvi, l’ong bergamasca che tra le prime si è impegnata a fronteggiare l’emergenza della guerra in Ucraina. Da oltre un anno il Cesvi è impegnato a Bucha con attività, per oltre 1 milione di euro, che supportano la quotidianità dei cittadini ucraini che hanno scelto di rimanere nel proprio Paese, garantendo la continuità di alcuni servizi base, come gli asili e le scuole per l’infanzia. "Abbiamo costruito una relazione speciale tra le nostre città – ha sottolineato Gori –, non solo simbolica, ma che si potesse riempire di azioni concrete".