Orazione del rettore in piazza Loggia

Parte con la deposizione delle corone al Sacrario dei Partigiani alle 10.30 al Vantiniano il 25 Aprile di Brescia, città decorata con medaglia d’argento al valor militare per la lotta partigiana. Alle 16.30, in piazza Loggia, il concerto della banda Isidoro Capitanio scandirà l’avvio della cerimonia ufficiale e l’arrivo di associazioni partigiane, d’arma e combattentistiche, Comuni e cittadini; presente anche il corteo di Carmine Resistente della sezione Anpi Caduti di piazza Rovetta. Dopo i saluti delle autorità, alle 17.45 è prevista l’orazione del rettore di UniBs, professor Francesco Castelli. In provincia, Nave, Bovezzo, Concesio e Caino saranno uniti dalla festa comune con la colonna mobile dell’associazione Cenni storici che unirà i 4 Comuni con un itinerario storico.