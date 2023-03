"Ora ospiti in sicurezza Per loro grande umanità"

"La Direzione ha immediatamente provveduto a spostare i cinque operatori oggetto dell’indagine della struttura per disabili sostituendoli con altro personale e così garantendo la sicurezza degli ospiti". È quanto tiene a fare sapere la Direzione sociosanitaria dell’Asst Spedali Civili (che gestisce la residenza Seppilli), la quale da subito si è messa a disposizione insieme agli altri addetti per supportare la magistratura e i carabinieri del Nas.

A denunciare la scorsa primavera è infatti stata la Direzione stessa, dopo avere scoperto che una paziente incapace di muoversi se non in carrozzina presentava profonde ferite alla testa e al volto, ferite che non avrebbe mai potuto procurarsi da sola, dopo aver sentito dire da un altro disabile di essere stato picchiato e constatato misteriosi e inspiegabili cambi di terapia farmacologica.

"Nella Rsd sono attualmente residenti 31 ospiti affidati a 25 Oss, sei infermieri, un coordinatore infermieristico, sei educatori professionali, un responsabile sanitario, un responsabile clinico e uno gestionale – continua la nota – Durante le indagini l’Asst ha fornito e continuerà fornire, per quanto di sua competenza , completa e fattiva collaborazione ai Nas e metterà in atto ogni azione ritenuta utile a garantire la sicurezza dei nostri assistiti. Asst Spedali Civili è vicina a tutti gli ospiti della struttura e alle loro famiglie e a tutti gli altri operatori che, come sta emergendo dalle indagini, hanno dimostrato e continuano a dimostrare grande umanità e professionalità nel prendersi cura degli ospiti ogni giorno".

B.Ras.