"Ora dialogo coi sindaci e proprietari immobiliari"

Secondo l’indagine di Confcommercio dal 2012 al 2022 a soffrire maggiormente sono stati i centri storici della città lombarde, con un calo del 19% delle attività commerciali, mentre in periferia l’emoraggia è stata più ridotta con una perdita del 13%. "I distretti del commercio sono un’importante leva per provare a invertire questa tendenza alla desertificazione, ma è necessario insistere anche su multicanalità e un dialogo con le proprietà immobiliari per ridurre il fenomeno dei negozi sfitti – sottolinea il vicepresidente di Confcommercio Lombardia, Carlo Massoletti –. Per contrastare più efficacemente l’effetto desertificazione è importante, inoltre, un coinvolgimento sempre maggiore delle amministrazioni locali". Anche i piccoli Comuni possono fare la loro parte com’è accaduto a Cabiate, in provincia di Como, dove il sindaco in accordo con Confcommercio Como ha varato una serie di interventi per sostenere i negozi di vicinato. Chi apre un negozio riceve un contributo una tantum di 5mila euro per l’avvio a patto di rimanere aperti nei tre anni successivi. Dal sostegno sono esclusi bar, pizzerie e kebab che solo quasi le uniche attività proliferate negli ultimi anni nei centri storici delle grandi e piccoli città lombarde.

Sempre a Cabiate per i negozianti che sono anche proprietari dell’immobile in cui esercitano la loro attività è prevista l’esenzione dal pagamento dell’Imu, che viene riconosciuta invece a titolo di contributo a chi si trova in affitto. Poi è stata decisa l’esenzione dal pagamento della tassa per le insegne pubblicitarie, oltre ad un’agevolazione del 10% per le attività già esistenti che rinnovano i loro locali.

Roberto Canali